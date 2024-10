Il brigadiere D’Onofrio ai saluti dopo 41 anni

L’altroieri, nel giorno del suo sessantesimo compleanno, ha lasciato il servizio attivo, dopo quasi 41 anni di vita militare, il brigadiere Capo Qualifica Speciale Antonio D’Onofrio, una delle colonne portanti dell’Ufficio Comando del Comando provinciale carabinieri di Macerata. La sua carriera nell’Arma era iniziata nel marzo 1984 alla Scuola Allievi Carabinieri di Benevento. Giunto nel 1996 al Comando provinciale di Macerata, prima al Nucleo Informativo e poi all’Ufficio Comando, si è distinto per professionalità e disponibilità nei confronti di superiori e collaboratori, tanto da diventare un punto di riferimento per tutti i colleghi della provincia. Al brigadiere D’Onofrio va l’abbraccio e il ringraziamento di tutta l’Arma della provincia di Macerata e l’augurio per il suo futuro.