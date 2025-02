Il brodetto allo zafferano in vetrina alla Bit

Anche quest’anno Porto Recanati è stata protagonista alla Bit di Milano, illustrando il suo patrimonio culturale, gastronomico e sportivo. Ieri mattina il sindaco Andrea Michelini ha preso parte a diversi appuntamenti di rilievo, tra cui il Grand Tour delle Marche by Tipicità, che questa estate farà tappa a Porto Recanati in occasione della manifestazione "Un Mare di Brodetto".

"È stata un’occasione imperdibile per valorizzare il celebre brodetto De.co., una specialità unica che si distingue per la sua ricetta senza pomodoro, arricchita invece dall’inconfondibile aroma dello zafferano – ha affermato Michelini –. Questo ingrediente conferisce al piatto una colorazione dorata e un sapore raffinato, rendendolo un simbolo autentico dell’identità cittadina".

Nel corso della sua partecipazione alla Bit, il sindaco Michelini ha poi parlato di turismo e del ricco cartellone di spettacoli che animerà in estate l’arena Gigli. "Un programma variegato che punta a consolidare Porto Recanati come una delle mete più affascinanti della costa marchigiana – ha aggiunto il primo cittadino –. La Bit è servita per raccontare Porto Recanati e le sue eccellenze, confermando il ruolo della città come destinazione turistica di prim’ordine".