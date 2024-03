Il "Caffè Sociale" prende forma. Spazio di aggregazione per tutti

Si fa sempre più concreto il progetto del "Caffè Sociale" da realizzare nell’area verde pubblica del Rione Mercato di Recanati (ex "Club Aquila") grazie alla collaborazione fra comitato di quartiere, Amministrazione comunale e associazione Omphalos. L’idea è quella di creare un punto di incontro, accoglienza ed inclusione, per tutte le realtà presenti nel quartiere e nel territorio grazie al finanziamento di 400 mila euro ottenuti dai fondi per la rigenerazione urbana. Il progetto prevede di adibire a luogo di aggregazione e socializzazione a servizio del Rione Mercato quella che un tempo era un campetto polivalente con diverse attrezzature sportive e una pista di pattinaggio realizzata e gestita dall’associazione "Club Aquila" nel 1982. Nel tempo, però, è mancata la manutenzione della zona e quell’area verde non è stata più aperta al pubblico per motivi di sicurezza e ora l’accesso è consentito solo ai membri del club che frequentano, per le proprie attività sociali e ricreative, la struttura realizzata con i fondi dei soci stessi, fra cui anche l’Enel Caccia. Uno dei principali obiettivi del nuovo progetto, oltre ad un parco giochi e verde attrezzato, è l’inserimento lavorativo per persone diversamente abili che abbiano concluso uno specifico percorso formativo tanto che a gestire l’attività sarà l’associazione Omphalos che da tempo si occupa, in particolare, dell’autismo. Le nuove attività saranno, naturalmente, da conciliare anche con il mantenimento nei locali della presenza del "Club Aquila" con cui l’Amministrazione intende sottoscrivere una convenzione.