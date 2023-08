Il calcio a 5 unisce Gagliole: la bella storia dell'Asd Gagliole

All’ombra dell’antica rocca Varano, poi nella piazza del Comune, la presentazione della squadra di calcetto dell’Asd Gagliole è diventata una bella festa di paese. Non somigliava proprio al rituale "battesimo" d’inizio stagione, perché la gente del posto è fortemente attaccata ai colori rossoblu e ha voglia di ritrovarsi, di sentirsi nuovamente unita, di aggrapparsi a qualcosa che sia sinonimo di comunità, dopo lo scompiglio e i danni provocati dal terremoto 2016 che ha impoverito tanto il tessuto socio-economico di Gagliole, dove oggi ci sono poco più di 500 abitanti. Merito di questo sodalizio sportivo che ha ideato una serata all’insegna dell’amicizia e del divertimento, con tanto di simpatica mascotte, Ginetto il Galletto, in ossequio alla tradizione del Castrum Galli da cui probabilmente deriva il nome del paese per un’invasione dei Celti Galli del Piceno. Così, alla presentazione del gruppo di mister Mirco Rossini – unico team dell’entroterra a militare nella C2 regionale – è seguita la cena in piazza con lotteria e musica live de "I Revival". Sono intervenuti il sindaco Sandro Botticelli, l’assessore allo sport Matteo Falzetti, il presidente Ernesto Riccioni, il diesse Roberto Paoloni e il capitano storico, Giorgio Lucarelli, che ha militato nel Gagliole per 21 stagioni. Ospiti della serata l’ex campione del mondo di calcio Daniel Martin (con l’Argentina nel 1994) e l’ortopedico Luca Cedri. Presente pure Matteo Bisbocci, fratello di Simone, ex giocatore di calcetto scomparso di recente a soli 48 anni: in suo ricordo un grande applauso di tutti i presenti.

Mauro Grespini