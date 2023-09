"Il calcio è anche per le femmine"

Il calcio è uno sport solo per maschi? Non la pensa così Fabio Sacconi, presidente del Porto Potenza Calcio, che anzi vuole rompere questo secolare tabù. Non a caso, domenica scorsa la sua società ha organizzato un open day allo stadio comunale, per trovare le giocatrici che formeranno la prima squadra di calcio al femminile della città. E sarà l’unica presente nella costa del Maceratese. Infatti, sono più di dieci le calciatrici già tesserate, tant’è che la formazione portopotentina in "rosa" comincerà a novembre il campionato di Eccellenza. Ma per il Porto Potenza Calcio non saranno importanti i risultati, quanto dimostrare l’amore per questo sport e soprattutto la voglia di divertirsi in campo.

"Da sempre era un mio pallino allestire una squadra femminile – dice il presidente Sacconi – e l’opportunità si è presentata in estate. Dopo che ha chiuso Civitanova, diverse calciatrici sono rimaste senza team e mi hanno contattato. Così abbiamo pensato al tutto, iniziando un lungo passaparola con tanto di volantini". E nei giorni scorsi c’è stato l’open day con un primo allenamento. "E’ stato un modo per far sì che le ragazze si conoscessero – riprende Sacconi -. Finora mi hanno contattato 18 persone, e tra queste ben 12 sono state tesserate. Ci sono alcune che hanno avuto esperienze calcistiche, più o meno sette, mentre le altre sono nuove alla disciplina. In tante non sono di Potenza Picena – osserva ancora -, ma provengono da diverse città della nostra provincia. La rosa della squadra non è ancora completa, però siamo pronti ad accogliere tutte quelle che vorranno aggregarsi".

Secondo il presidente Sacconi, l’allestimento della compagine è anche un modo per combattere un tabù storico. "Il calcio non è solo uno sport maschile – riprende lui -. A livello locale si fa ancora poco e dunque ci siamo mossi. Tra non molto cominceranno gli allenamenti: a novembre si comincerà il campionato. Sarà tosta perché saremo in un girone di ferro con tutte squadre professionistiche, tra cui Recanatese, Sambenedettese e Ascoli. Come ho già detto alle ragazze, saremo una matricola e non abbiamo dei risultati prestabiliti". "Piuttosto devono rispecchiare i valori del Porto Potenza Calcio: la lealtà, la dignità e il rispetto dell’avversario. E c’è pure un progetto più ampio ed è quello di creare un intero settore giovanile al femminile – conclude Sacconi -, magari dando possibilità di inclusione alle giovani dell’Hotel House".

Chiunque sia interessata a unirsi alla squadra e voglia provare questa esperienza nel calcio femminile, può contattare il patron del sodalizio Porto Potenza Calcio al numero telefonico 3924359063.