"Il calcio è gioco e spazio libero"

"Certi genitori riversano sui propri figli aspettative troppo forti. Invece i ragazzi devono avere la testa fra le nuvole e i piedi ben saldi in terra". È la riflessione di Leandro Vessella, ex giocatore nel mondo del professionismo e attuale responsabile del settore giovanile dell’Academy Civitanovese. "A inizio anno – dice Vessella – facciamo delle riunioni con i genitori dove ribadiamo che il calcio è un gioco e soprattutto uno spazio libero per i ragazzi. Infatti raccogliamo i frutti di questo lavoro. Nel complesso, non notiamo episodi particolarmente spiacevoli. A volte, si sente qualche parola nei confronti degli arbitri e comunque non va bene".