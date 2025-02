Il calcio è inclusione. Ecco il progetto: "Union No Limits"

"Insieme per un goal - Il valore del gioco condiviso", è questo il titolo dell’iniziativa promossa nei giorni scorsi dall’Union Picena Calcio. Per l’occasione è stato illustrato il progetto "Union No Limits" nell’auditorium Scarfiotti di Potenza Picena, con la presentazione della squadra che partecipa alle competizioni della divisione calcio paralimpico e sperimentale della Ficg. Un progetto che prevede anche la pratica del calcio ‘integrato’: i ragazzi della scuola calcio dell’Union Picena infatti si allenano e giocano insieme ai calciatori con disabilità. Questo permette di svolgere un tipo di attività sportiva improntata all’abbattimento dei pregiudizi e alla condivisione di esperienze diverse e costruttive. In rappresentanza dell’amministrazione comunale hanno partecipato il sindaco Noemi Tartabini, il vicesindaco con delega allo sport Giuseppe Castagna e il capogruppo Mirco Braconi.