Il calcio vive un Risorgimento: taglio del nastro al nuovo campo

Inaugurato nel quartiere Risorgimento il campo da calcio in erba sintetica intitolato a don Silvestro Contigiani. È costato 700mila euro E sostituisce quello in erba naturale. "Consegniamo alle famiglie una struttura sportiva più sicura e funzionale. Grazie alla società e al presidente Ilario Morelli per l’impegno con cui seguono questi ragazzi", ha detto il sindaco Fabrizio Ciarapica. Presenti al taglio del nastro famiglie, ragazzi e tecnici della Asd United Civitanova che gestisce l’impianto sportivo, il vicesindaco Claudio Morresi, gli assessori Ermanno Carassai e Roberta Belletti, i consiglieri comunali Pierpaolo Turchi, Paolo Mercuri, Gianluca Crocetti, Paola Campetelli, Paola Fontana, Piero Gismondi e il consigliere regionale Pierpaolo Borroni. L’impianto è stato benedetto dal parroco di San Giuseppe Don Andrea Verdecchia.