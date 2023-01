Il calendario dei rifiuti arriva nelle case, iniziata la distribuzione

È stata avviata in questi giorni la distribuzione del calendario dei rifiuti 2023 dove sono riportate tutte le informazioni per la corretta gestione dei rifiuti domestici. Entro gennaio tutte le famiglie maceratesi troveranno nella cassetta della posta l’opuscolo prodotto dal Comune di Macerata e dal Cosmari nel quale, per ogni giorno dell’anno, viene ricordato quale sacchetto di rifiuti può essere lasciato vicino al portone e dove sono reperibili tutte le indicazioni utili per semplificare la raccolta differenziata: come richiedere il ritiro domiciliare degli ingombranti o degli sfalci e potature, quale sono gli orari dei centri di raccolta. Da febbraio, chi non lo avesse ricevuto potrà richiederne una copia agli sportelli InformAmbiente o scaricarla dal sito www.comune.macerata.it.