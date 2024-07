Il calendario dell’estate di Cingoli. Si parte con Grottaccia in festa

Meglio tardi, che mai. Concertato dal Comune di Cingoli con le associazioni locali, è uscito il calendario delle manifestazioni estive. Sabato e domenica a Grottaccia, frazione in festa con "DinDonDan". Dall’11 al 14, nel quartiere San Giuseppe, la Festa del folklore e della trebbiatura. Nelle serate del 10, 17, 24 e 31, ai viali Valentini, musiche e danze con "Liscio sotto le stelle". L’11 inizierà la serie dei sei spettacoli nell’Hortus della biblioteca, con "Invitato speciale" proposto dalla Cfd "Andrea Caldarelli" di Macerata; il 18, dalla compagnia di Avenale "A la giustizia je vasta ‘n’occhiu" e il 25 "Il castello" di Camerata Picena rappresenterà "Cinque donne e una mutanda". Dal 17 al 21, nella frazione Villa Pozzo la Sagra del prosciutto e melone. Il 19, alle 21, nell’Auditorium Santo Spirito "Le ragioni del cuore", musiche e liriche del romanticismo europeo. Dal 19 al 21, la 35sima rievocazione storica "Cingoli 1848" organizzata dal direttivo dell’omonima associazione col 12esimo palio "Castrvm Cingvli". Il 22 e 29, "Cinema all’aperto" nell’Hortus dell’Ascariana. Il 23, nell’Arena delle luci, la presentazione del romanzo "Lo spirito dei Cappuccini" di fra Sergio Lorenzini; nel centro storico lo "Spettacolo d’altri tempi", ironia, giocoleria, acrobazie, mimi, clownerie. Dal 23 al 20 agosto, in ogni martedì il mercatino serale. Il 25, nel loggiato della Collegiata, la premiazine del concorso fotografico organizzato dal comitato patronale e per il 27 e 28 la Festa di Sant’Esuperanzio. Il 26 "Aperitivi europei"; nel Piazzale Cipolloni alle 18 e 21 "Baby silent disco" e alle 22 "Silent disco". Il 28 ai Viali Valentini la 18esima gara podistica "Millepiedi". Dal 28 al 13 agosto la nona "Cingoli estate musica" dell’associazione "Giuseppe Cerquetelli". Il 30 "Circo Bus", laboratori e giochi circensi gratuiti. Dal 29 al 4 agosto, al bocciodromo il torneo "Balcone delle Marche".

Gianfilippo Centanni