Il calendario di storia e personaggi agli studenti

Consegnato anche quest’anno ai bambini delle scuole primarie cittadine il calendario "Alla scoperta delle nostre radici" dove sono riportate le storie dei più importanti personaggi recanatesi. "Grazie alla preziosa collaborazione con alcune famiglie e alla ricostruzione storica e al contributo della Tecnostampa, che ha messo a disposizione i propri macchinari per la realizzazione del nuovo calendario, sottolinea il sindaco Bravi, portiamo all’attenzione dei nostri più piccoli concittadini i personaggi illustri che nello scorso anno sono stati ricordati e celebrati nella nostra città. Conoscerli è anche un invito a capire le ragioni che li hanno resi importanti e degni di essere pubblicamente ricordati". Nel calendario, accanto alle principali festività religiose e civili, sono presenti anche indicazioni sulle giornate mondiali dedicate a temi vicini al mondo dell’infanzia. L’iniziativa è alla sua seconda edizione: l’anno scorso fu oggetto di non poche polemiche per le "gravi dimenticanze" denunciate da Simone Simonacci e Pierluca Trucchia, consiglieri di Fratelli d’Italia, come la festa per il patrono (San Vito il 15 giugno), il Giorno del Ricordo, il 17 marzo, Festa dell’Unità d’Italia e il 4 novembre Festa dell’Unità nazionale. Soprattutto era stato sottolineato che, per una città come Recanati che basa gran parte della sua fortuna sul poeta Giacomo Leopardi, era stato dimenticato proprio il suo compleanno, il 29 giugno.

ant. t.