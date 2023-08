Il Camerino Festival all’epilogo Jazz e classica con un duo super

Il Camerino Festival chiude la sua 37ª edizione con un doppio appuntamento. Questa sera, alle 21.30 all’Accademia della Musica ABF "F.Corelli", il clarinettista Gabriele Mirabassi e il fisarmonicista Simone Zanchini, si uniscono per creare un duo trasversale che spazia dal jazz alla musica classica. Prima, alle 18, i due artisti, noti alla scena musicale internazionale, incontrano gli studenti dell’università di Camerino e gli allievi dell’istituto Nelio Biondi (sempre all’Accademia). "Mirabassi e Zanchini improvvisano in modo estemporaneo con grande inter-play comunicativo, alternando composizioni originali a celebri standard del repertorio latino-americano – afferma l’organizzazione -. La trasversalità musicale che li contraddistingue permette loro di esprimersi con facilità da sempre sia nel mondo del jazz che in quello della musica classica. In questo duo la goliardia dei ritmi del Sud America e la profondità del vecchio swing si mescolano alle sonorità di un jazz moderno".

Lunedì invece, alle 21.30 alla Rocca Borgesca, l’Orchestra di Fiati Città di Camerino diretta dal maestro Vincenzo Correnti torna al Camerino Festival dopo il successo della passata edizione con un nuovo progetto dedicato alla canzone italiana. L’orchestra, ricordano i promotori, recentemente si è esibita al Senato e allo Sferisterio accompagnando artisti come Andrea Bocelli e Giovanni Caccamo. Biglietti questa sera 15 euro (ridotto 10 per under 18, studenti Unicam, Curc, Uteam, Marchejazz card). Lunedì biglietto unico a 10 euro.

Info 3312233904, www.camerinofestival.com.

Lucia Gentili