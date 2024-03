Il camice al rovescio di Rossiello

’Filosofarte’ ospita la dottoressa Ilaria Rossiello, che presenta il suo libro "Con il camice al rovescio". Nuovo appuntamento con la rassegna cultura ’Filosofarte’, patrocinata dall’Amministrazione comunale di Civitanova. Questa sera, alle ore 20, alla Locanda sul mare (lungomare nord di Civitanova), la divulgatrice sanitaria e medica di famiglia, Ilaria Rossiello, presenterà il libro dal titolo "Con il camice al rovescio", una sorta di gita nel mondo della sanità e della salute. La storia è quella di un medico di famiglia che racconta come funziona il suo lavoro e l’organizzazione della sanità, oltre a spiegare in modo chiaro e frizzante quali sono le malattie più diffuse e come gestirle. "Il camice – ha spiegato l’autrice - si rovescia quando avrete gli strumenti per auto-medicarvi, per fare un triage, per soccorrere una persona in strada e per riconoscere i campanelli d’allarme delle principali malattie. Aumentare la cultura sanitaria permette alla società di evolvere e di gestire in modo più consapevole i servizi e l’auto-medicazione". L’incontro è gratuito, con la possibilità di fare cena presso il locale, su prenotazione. Alla serata porteranno il loro saluto il sindaco Fabrizio Ciarapica ed il Presidente della Commissione cultura Gianluca Crocetti.

c. m.