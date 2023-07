Il cammino della Divina Commedia Note, poesia e teatro per Vestignano

di Lucia Gentili

Musica, teatro e poesia, in uno spettacolo nel segno della valorizzazione di Vestignano, frazione di Caldarola. È lo spettacolo "Il cammino della Divina Commedia… dalle macerie alla luce", in scena venerdì, alle 21, nel borgo storico, sul piazzale antistante la Chiesa dei Santi Martino e Giorgio. Ingresso libero. A recitare le terzine dantesche Viviana De Marco, con Fausto Palmieri alle tastiere e una presenza d’eccezione, Olena Kogherga, Primo flauto dell’Orchestra sinfonica di Zaporidhja, espatriata a Civitanova a causa della guerra in Ucraina. "È solo per una fortunata circostanza che potremo ascoltarla", spiegano gli organizzatori. La concertista ripartirà infatti per Zaporidhja qualche giorno dopo l’esibizione del 28. L’iniziativa è stata presentata ieri, nella sala consiliare del Comune di Caldarola, da Giuseppe Faustini, presidente Club per l’Unesco Tolentino Terre Maceratesi odv e dal segretario del Club Paola Calafati Claudi con l’assessore alla cultura Teresa Minnucci e il consigliere Giovanni Ciarlantini. L’esibizione è promossa dal Comune, con la collaborazione della sede operativa di Caldarola del Club per l’Unesco Tolentino Terre Maceratesi ed è parte del più ampio percorso "La resilienza. L’arte come cammino dalle macerie verso la luce", sviluppato in partenariato con il liceo scientifico Da Vinci di Civitanova grazie al coordinamento della prof Silvia Gaetani, con l’associazione "Venti di Cultura". "Il progetto è stato sviluppato da docenti e studenti nel corso dell’anno scolastico – spiega il segretario del Club –, ma tutti i materiali promozionali prodotti dai ragazzi verranno utilizzati nei mesi a seguire, in iniziative pubbliche, anche per attivare una raccolta fondi in favore di piccoli interventi migliorativi degli spazi pubblici di Vestignano". Proprio con quest’obiettivo, i ragazzi hanno realizzato un docufilm "Il paese effimero", che ha raccolto le testimonianze dei residenti del borgo. Il liceo classico "Leopardi" di Macerata invece si è occupato di una mappa interattiva sulle opere del De Magistris. "La nostra mission è la pace – ha spiegato il presidente – da qui il legame anche con la flautista. D’altronde l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura si avvale dei Club per l’Unesco per lavorare sul territorio di appartenenza". "L’obiettivo è fare luce su Vestignano", hanno concluso i promotori.