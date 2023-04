’Il cammino delle famiglie’ è realtà: da Osimo a Recanati in 13 chilometri

Sono 13 i chilometri da fare a piedi per raggiungere dal Santuario di Campocavallo la Santa casa di Loreto: un percorso tra natura e spiritualità che si snoda da Osimo a Recanati e quindi a Loreto. ’Il cammino delle famiglie’ è stato inaugurato alla presenza dei due Arcivescovi, Monsignor Dal Cin (Loreto) e Monsignor Spina (Ancona-Osimo) e dei tre sindaci interessati: Simone Pugnaloni per Osimo, Antonio Bravi per Recanati e Moreno Pieroni per Loreto, oltre a Raimondo Orsetti, dirigente regionale del turismo. "Un esempio da seguire di sinergia tra Regione, Comuni, enti ecclesiastici e associazioni, un percorso di spiritualità e di grande promozione della bellezza del nostro territorio", ha commentato Bravi. Si tratta di un percorso ciclopedonale che riprende il vecchio percorso dei pellegrini di un tempo tanto che s’incontrano due chiesette e sei edicole sacre dedicate alla Madonna di cui 4 sul territorio recanatese: 2 in contrada Ricciola e 2 in quella dell’Addolorata. ’Il cammino delle famiglie’ è stato promosso dalla delegazione pontificia di Loreto e dall’Arcidiocesi di Ancona-Osimo ed è stato realizzato dalla parrocchia di Campocavallo.