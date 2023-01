"Il cammino di Dante", lo spettacolo dedicato all’amore e alla speranza

Stasera alle 21, nella chiesa di Santa Maria Apparente di Civitanova, va in scena lo spettacolo "Il cammino della divina commedia… dalle macerie alla luce". Con la partecipazione di Viviana De Marco, docente di filosofia e storia, Olena Kocherga, primo flauto dell’orchestra sinfinica di Zaporidhja, in Ucraina, e del musicista Fausto Palmieri. L’appuntamento rientra nel progetto "La resilienza. L’arte come cammino dalle macerie alla luce", dedicato a Vestigano, uno dei castelli di Caldarola, colpiti dal sisma del 2016. Curato dall’istituto "Leonardo da Vinci" di Civitanova, in collaborazione con il liceo Classico e linguistico di Macerata, l’associazione culturale "Venti di cultura" e il club per l’Unesco Tolentino terre maceratesi, il progetto è finanziato con il contributo del bando ministeriale "Piano delle arti 2023". "Il cammino di Dante dalle macerie alla luce – spiega la docente De Marco –, serve a vedere le tenebre, le macerie, per poi iniziare una risalita verso la luce di Dio".