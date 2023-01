"Il campo da basket rimarrà uno spazio gratuito"

"Il campo da basket di viale Giovanni XXIII rimarrà uno spazio pubblico, non a pagamento". Il vicesindaco e assessore allo sport di Tolentino Alessia Pupo rassicura sulla fruizione gratuita del campetto, i cui lavori di rifacimento sono in corso di ultimazione. "È intenzione tuttavia dell’amministrazione formalizzare un apposito e ampio orario di apertura e chiusura del campo, insieme a semplici regole di utilizzo che saranno preventivamente condivise con il comitato di quartiere della Repubblica – aggiunge Pupo –. Ciò per una maggiore sicurezza di tutti i fruitori, per la salvaguardia della struttura e il rispetto della quiete pubblica, dal momento che in passato ci sono stati episodi di disturbo segnalati soprattutto in orari notturni. La questione è stata affrontata giovedì in una riunione, già precedentemente convocata, con lo stesso comitato, che ha condiviso gli intendimenti dell’amministrazione". Ricorda che la giunta tra i Puc attivati (progetti utili alla collettività), che coinvolgono i percettori del reddito di cittadinanza, ha previsto anche "assistenza e cura degli impianti sportivi". "Un’opportunità utilizzabile per il campo da basket", aggiunge il vicesindaco. La problematica dell’eventualità del campetto a pagamento era stata sollevata da Paolo Dignani e Massimo D’Este, rispettivamente coordinatore e consigliere comunale di Civico22, evidenziando come il campetto sia da sempre "un luogo di incontro e di socializzazione, un punto di ritrovo per numerosi bambini e adolescenti". "Fratelli d’Italia apprende con piacere la notizia che il campetto sarà gratuito – conclude il consigliere Francesco Colosi –. Se così non fosse stato, ci saremmo opposti in ogni sede e avremmo fatto una raccolta firme".