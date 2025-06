Il campo sportivo dedicato a don Guido

Tutto pronto per l’inaugurazione del campo sportivo di Chiesanuova di Treia. Sabato alle 16 si svolgerà anche l’intitolazione a don Guido Bibini, figura di riferimento per la comunità. I lavori hanno interessato l’impianto con la posa di un nuovo manto in erba sintetica e la realizzazione di un impianto di illuminazione capace di combinare luce solare e artificiale, in un’ottica di risparmio energetico e sostenibilità. Un intervento per un milione e 200mila euro, che ha incluso anche le gradinate. La società sportiva Chiesanuova si è occupata dei lavori per l’adeguamento e la messa a norma degli spogliatoi.