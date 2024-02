Il canadese Loeppky ha ’sparato’ 8 ace

Il possibile nuovo acquisto della Lube, lo schiacciatore canadese Loeppky, ha impazzato nel weekend di SuperLega. L’atleta in forza alla Mint Vero Volley Monza ha infatti "’sparato’ la bellezza di 8 ace nel successo corsaro 1-3 dei brianzoli a Padova. Non si tratta solamente del maggior numero di servizi vincenti del penultimo turno di campionato, Loeppky ha infatti realizzato il record stagionale per un giocatore della A1. Nessuno invece ha fatto più punti di Ben Tara, l’opposto di Perugia ne ha segnati 26 nella vittoria 3-1 degli umbri su Trento. Contro la capolista e squadra più equilibrata del torneo, la Sir ha impressionato anche in attacco con l’altissimo 58%. Quando resta solo una giornata da giocare, l’opposto di Cisterna Faure è ad un passo dal vincere la classifica dei bomber. Il francese, al primo anno in Italia guarda tutti dall’alto con 407 punti, 17 in più di Buchegger. E sta legittimando il primato dato che comanda pure per punti/set con 4,96 contro il 4,94 dell’austriaco.

an. sc.