Il candidato Morgoni ha raccolto le richieste del rione Musicisti

"Dai cittadini sono venute numerose osservazioni sulle criticità avvertite nel quartiere: dalle condizioni del parco De André, passato in pochi anni da fiore all’occhiello a luogo simbolo del degrado urbano e del disagio giovanile, al pessimo stato di numerose vie, dalla carenza di controllo del territorio alla mancanza di mancanza di spazi per la socialità". Lo afferma il candidato sindaco del centrosinistra, Mario Morgoni, dopo l’incontro di giovedì con i residenti della zona ovest del Rione Musicisti, a Porto Potenza. "Una serata di politica schietta, genuina, in cui ci si guarda negli occhi e si discute a cuore aperto – aggiunge Morgoni -. Proseguiremo con questi incontri, perché siamo convinti che solo risvegliando nei cittadini l’amore per la cosa pubblica si potrà dare senso all’azione amministrativa".