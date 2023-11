Il candidato Morgoni incontra i cittadini al palazzetto dello sport

Appuntamento domani (dalle 10 alle 12) di fronte al palazzetto dello sport di Porto Potenza, dove farà tappa il candidato sindaco del centrosinistra Mario Morgoni (accompagnato dagli esponenti della sua coalizione) per incontrarsi con la popolazione. Come sempre, sarà un’assemblea pubblica per parlare dei problemi della città e anche per raccogliere più suggerimenti possibili.

"La coalizione che sostiene Mario Morgoni continua nella sua opera di ascolto e coinvolgimento dei cittadini – scrive il Pd locale in una nota –, nella convinzione che una comunità possa crescere solo attraverso la partecipazione e la cura del bene comune. Diamo quindi appuntamento ai cittadini della zona sud di Porto Potenza davanti al palazzetto dello sport in via Piemonte, per un incontro informale sulle criticità e sulle prospettive di quell’area. Ancora una volta daremo voce ai cittadini, per cogliere spunti utili".