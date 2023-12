Il cane corre dalla padrona e la dirige a soccorrere un ciclista caduto in discesa

L’intuizione che ha stimolato un cane e la tempestività dei soccorsi, ieri mattina sono stati determinanti per la rapidità dell’esecuzione dell’intervento effettuato a Cingoli per il recupero d’un ciclista caduto lungo un sentiero praticabile, nella zona sovrastante alla frazione Capo di Rio. Verso mezzogiorno, due biker di Recanati stavano scendendo quando uno di loro, un 35nne, è improvvisamente caduto restando sul terreno. L’altro più giovane, che lo precedeva, non si era accorto di quanto avvenuto. In quel momento, nelle vicinanze si trovava una signora cingolana per una passeggiata col proprio cane che, lasciato momentaneamente libero, è tornato verso la padrona allertandola con reiterata insistenza. La signora sarebbe stata intenzionata a variare il percorso se non fosse stato che il cane l’avesse condotta dove il ciclista, pur illeso, si lamentava. Subito la donna ha contattato via cellulare il 118. L’uomo, illeso, col casco fratturato per aver battuto il capo, non ricordava nulla di quanto gli era accaduto: aveva una ferita all’arcata sopracciliare, è stato prontamente recuperato dall’equipe degli operatori sanitari anche con l’intervento dei vigili del fuoco di Apiro e, dopo le prime cure, è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale cingolano da cui è stato poi dimesso: dovrà restare a riposo per qualche giorno.

Gianfilippo Centanni