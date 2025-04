Il cantiere ai giardini Diaz: "Pianteremo 35 alberi, riapertura entro maggio"

I giardini Diaz riapriranno entro maggio. Con Macerata Go green abbattiamo 34 ippocastani ma ripiantiamo 35 alberi, tra platani e appunto ippocastani. L’acqua piovana sarà meglio drenata, ci saranno ancora prati e piante aromatiche, ma anche nuovi giochi inclusivi.

L’assessore ai parchi Paolo Renna risponde all’interrogazione di Stefania Monteverde (Macerata Bene Comune), facendo il punto sul piano di riqualificazione di cui i Diaz sono oggetto da febbraio. La Monteverde aveva chiesto, "sollecitata dai cittadini", se la bellezza del progetto messo a punto dall’artista Nino Ricci, dalla paesaggista Maria Cristina Tullio e l’architetto Sandro Polci sarebbe stata conservato. "Nel 2000 il progetto aveva vinto un prestigioso premio per l’architettura e il paesaggio – ha raccontato la Monteverde –, essendo stato eseguito con rigore e originalità, rompendo la rigida geometria del precedente giardino con un tracciato verde, con acque e pietre".

"Gli alberi che abbiamo tagliato erano ammalorati, rischiavano di cadere e far male; il nostro progetto, fatto tramite appalto, migliorerà l’area – ha spiegato Renna, che ha mostrato dei render di come i giardini saranno una volta terminati –, i giardini Diaz sono una zona a cui i maceratesi sono molto affezionati. Sarà il primo parco in città che avrà un fondo di gomma colata, colorata".

Rispetto alle domande della Monteverde, che chiedeva anche "se sarebbe rimasta l’area acciottolata, se sarebbero state conservate le rose e lo spazio dei giochi oltre a chi avesse preso la scelta dei colori" (raccontando che "la precedente riqualificazione, nel 1998, aveva suscitato ampio consenso e vinto l’importante premio paesaggistico"), Renna ha puntualizzato che "le rose all’interno, che già avevamo aumentato, sono confermate, l’acciottolato rimarrà tale, e i colori sono stati scelti da un paesaggista della ditta che ha vinto l’appalto, coerentemente con la natura del giardino. L’ammodernamento prevede anche un’illuminazione potenziata e attrezzature sportive, che metteremo anche ai parchi delle frazioni".