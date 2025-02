Il cantiere alla stazione: "Spariti i parcheggi, disagi per residenti e lavoratori pendolari"

"Il problema parcheggi in piazza XXV Aprile ora è evidente; con la carreggiata a sinistra della fontana ne sono spariti parecchi". Il cantiere voluto dalle Ferrovie per l’ammodernamento del piazzale antistante alla stazione di Macerata, pur lasciando inalterato il servizio dei treni, sta creando disagi ai residenti e a chi lavora nella zona. Manuela Liseri, una residente, racconta che "al primo giorno di lavori molte auto sono state rimosse di forza. I parcheggi ora tolti per far spazio alla carreggiata erano molto comodi, e non solo perché bianchi e senza bisogno di disco orario".

Anche chi lavora nel vicino ospedale, come Emilia Di Nicola, specifica: "Non azzardo a dire che avrei trovato un’altra soluzione, ma il problema parcheggi c’è. Questo vale sia per chi lavora in zona sia per i residenti, oltre che naturalmente per chi viene a prendere il treno. Al termine dei lavori i bus dovrebbero avere una sorta di corsia preferenziale adiacente alla stazione, mentre le macchine continueranno a scorrere a sinistra della fontana". Ad ogni modo, residenti e lavoratori non sono gli unici a lamentare disagi, seppur contenuti. "Il servizio del treno rimane pienamente efficiente – assicurano Martina Petruzzellis e Francesca Altobella, studentesse –, ma la situazione è un po’ confusionaria, specie con la biglietteria ora spostata in un fabbricato esterno".

Fabrizio Compagnucci, che ha spostato la sua edicola pur rimanendo all’interno della stazione, rimarca che "sembra che qui non si possa arrivare, ma lo spazio c’è, innanzitutto in via Marche, collegata qui con un sottopasso pedonale. Bisognerà abituarsi al traffico alla sinistra della fontana, ma ho vissuto disagi peggiori, come il vicino cantiere, ora terminato, del sottopassaggio per i mezzi". Per alcuni il nuovo cantiere paradossalmente è quasi un vantaggio. È il caso dei tassisti: Massimiliano Pierdomé racconta che "ora abbiamo più spazio per sostare, ma mi rendo conto che per chi prende il treno, con la biglietteria spostata, può essere un disagio. La chicane a sinistra della fontana rende il traffico più lento, per la sicurezza dei pedoni è una buona cosa".