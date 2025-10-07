Il cantiere all’Immacolata: "Recuperiamo la bellezza"

Un intervento che unisce sicurezza e valorizzazione artistica. È in corso nella chiesa dell’Immacolata a Macerata, considerata uno dei più importanti esempi di architettura neorinascimentale marchigiana della seconda metà dell’Ottocento. L’Immacolata custodisce un patrimonio decorativo di straordinario valore: soffitti a cassettoni, stucchi dorati, rosoni, mensole, fregi e pitture raccontano una storia di arte, fede e cultura. Proprio su questi apparati si concentra l’intervento, che si distingue per la sua attenzione al restauro conservativo. Promosso dalla Struttura commissariale per la ricostruzione, dall’Ufficio speciale ricostruzione e dalla Diocesi di Macerata, il restauro restituisce splendore a un patrimonio decorativo messo a dura prova dal terremoto del 2016. Il progetto, dal valore di 1,2 milioni di euro, punta sul restauro conservativo di soffitti a cassettoni, stucchi dorati, rosoni e pitture, con tecniche non invasive e criteri di distinguibilità e reversibilità. Le strutture lignee e il grande cassettonato saranno consolidati con sistemi di pendinatura diffusa, mentre il soffitto della navata centrale, dominato dalla figura della Vergine in altorilievo, verrà riportato alle cromie originali.

"Quello dell’Immacolata non è solo un cantiere, ma un gesto di cura verso un luogo simbolo per la comunità – afferma il commissario alla ricostruzione, Guido Castelli –. Un’opera che restituisce dignità e bellezza a un capolavoro collettivo". Anche le tele delle cappelle laterali e la statua lignea della Madonna saranno oggetto di restauro. "La chiesa costituisce un punto di riferimento spirituale per la città – aggiunge il vescovo Nazzareno Marconi –. La devozione mariana a Macerata si articola idealmente su tre punti che attraversano la città: l’Immacolata, la Madonna della salute e la Mater Misericordiae. La chiesa dell’Immacolata è, in questo asse, il luogo di culto più recente e indica perciò la devozione della Macerata nuova, che timidamente cominciava a sorgere fuori delle mura e a proiettarsi lungo tutte le propaggini del colle. Oggi la nostra città non sarebbe pensabile senza questo scrigno di devozione e di arte. Per questo è urgente e importante l’impegno della diocesi e della struttura commissariale per un suo recupero non solo celere, ma che ne evidenzi anche all’interno tutto il potenziale di bellezza".