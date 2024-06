Il cantiere allo stadio Helvia Recina. Primo step il terreno di gioco, poi la tribuna e la pista d’atletica

Da metà maggio è iniziato il profondo restyling dell’Helvia Recina-Pino Brizi destinato a cambiare volto e a risolvere una volta per tutti i problemi che da tempo caratterizzano lo stadio: il cedimento di una parte della pista di atletica, l’impermeabilizzazione della gradinata, l’acqua che penetra negli spogliatoi dall’esterno, le profonde ferite e crepe ben visibili nello spogliatoio a ridosso della curva senza pubblico. Il primo step terminerà entro settembre e riguarderà il terreno di gioco, una parte della impermeabilizzazione della gradinata; poi a fine campionato calcistico 2024-2025 inizierà la seconda fase: si farà la pista di atletica, si sistemerà la tribuna e si realizzerà una struttura coperta tra la tribuna e l’antistadio dove i praticanti atletica potranno allenarsi su una pista di tre corsie.

Gli assessori Andrea Marchiori e Riccardo Sacchi hanno accompagnato il Carlino in un giro nell’impianto assieme all’imprenditore edile Alberto Crocioni (presidente della Maceratese), al fratello Giuliano e al nipote Leonardo, gli ultimi due sono ingegneri. "A giorni – spiega l’assessore Marchiori – inizieranno i lavori per i nuovi spogliatoi (quelli nella curva senza tifosi) che non interferiranno con le partite". L’erba dello stadio è adesso solo un ricordo. "Nel progetto è stato tenuto conto – spiegano i fratelli Crocioni – che l’impianto ospita gare di calcio e di atletica, così sul terreno sarà posizionata sabbia e torba, poi un tappeto in sintetico e altra sabbia, infine sarà seminata la gramigna per un campo in erba: è lo stesso sistema utilizzato nello stadio di Monza. Così sarà possibile disputare gare di calcio e quelle di atletica, come lancio del disco, del peso e del giavellotto". A Macerata è atteso chi si occupa del terreno di gioco che, tra l’altro, segue anche quello di Monza e il Santiago Bernabeu. "Non solo – aggiunge Sacchi – nel nuovo impianto saranno abbattute le barriere per cui sarà davvero per tutti". Naturalmente è stato predisposto un nuovo e più efficiente sistema di irrigazione ed è stato fatto un nuovo drenaggio. La pista presenta un cedimento. "Sarà rifatto il massetto – assicura Marchiori – per evitare cedimenti". Ma nel contempo si cercherà di individuare le cause dei cedimenti. I lavori comportano un investimento di quasi 4 milioni e mezzo e termineranno a fine 2025. "Vogliamo festeggiare questo nuovo traguardo – anticipa Sacchi – con una gara della nazionale, abbiamo scritto alla Federazione, e magari anche della Fiorentina e vedere così i viola giocare nello stadio intitolato al suo storico capitano Brizi".