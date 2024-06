Il cantiere in via dei Velini: "Costretto a chiudere il bar, una perdita di 15mila euro"

"Stiamo perdendo quasi 15mila euro per via della chiusura della strada, che ha implicato dover sospendere l’attività della nostra pasticceria". Juri Pesaresi, titolare del Black Soul in via dei Velini a Macerata, quantifica le perdite derivanti dalla periodo di stop del punto vendita. "Una chiusura obbligata. Avremmo perso l’80-90% degli incassi, tenere aperto per il rimanente non sarebbe valsa la pena. L’errore da parte del Comune è stato non parlare coi commercianti prima. Sarebbe stato doveroso incontrarci. Siamo stati avvisati pochissimi giorni prima dell’inizio dei lavori, tramite una Pec". Anche a Tolentino, dove Pesaresi ha un altro punto vendita, era successo fosse chiusa una strada adiacente all’attività; il titolare racconta: "Ci avevano incontrato e avevamo cercato una soluzione condivisa, chiedendo innanzitutto cosa pensassimo". A Macerata non è successo.

Il punto vendita dovrebbe rimanere chiuso fino al termine dei lavori (sarà realizzato un marciapiede e allargata la carreggiata), previsto per il 25 agosto. Le spese fisse come affitto, Tari ed energia, tuttavia, devono essere pagate: "Abbiamo macchinari che restano attivi, quindi la corrente andrà pagata, così come l’affitto mensile, di 1.600 euro". Dei sei dipendenti della pasticceria alcuni sono rimasti a casa, altri, dice Pesaresi, "sono dovuti venire a lavorare a Tolentino. Per loro, essendo maceratesi, è scomodo. Ci stiamo perdendo tutti, sia io che i dipendenti, ma chiudere a Macerata è stata una scelta obbligata. Avremmo avuto una perdita ancor maggiore continuando a tenere aperto". Quella economica immediata non è l’unica perdita che Pesaresi segnala. La pasticceria Black Soul è una 24 ore: "C’è un notevole danno a lungo termine in termine di immagine, la clientela si disabitua e si rischia fortemente di perdere giro". Pesaresi lamenta la "poca comunicazione da parte del Comune. In quei termini si sarebbe sicuramente potuto fare meglio. È giusto fare i lavori se necessari, ma sicuramente la comunicazione è stata scarsa, sarebbe servito un tavolo di confronto". Le discussione sulla chiusura di via dei Velini – così come quella di molte delle principali arterie stradali cittadine come la vicina galleria Due Fonti – sta causando forti disagi a tutti i commercianti della zona, che avevano anche raccolto 46 firme di attività contrarie alla chiusura della strada. Le attività stanno chiedendo sostegni. Pesaresi conclude: "Per tenerci bassi, noi stiamo perdendo 5mila euro al mese. Chiedere il nostro parere prima di chiudere la strada sarebbe stato il minimo. È una questione di educazione".