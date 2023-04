Il cantiere in via Spalato "Finirà entro metà maggio"

di Lorenzo Monachesi

L’amministrazione comunale mette mano all’asfalto su alcune strade. "Sono partiti i lavori in via Spalato e hanno interessato i marciapiedi dove si stanno facendo gli scivoli per eliminare le barriere architettoniche". È quanto dice l’assessore Andrea Marchiori sulle opere in quel tratto che prevedono anche il rifacimento del manto stradale. "L’intervento – aggiunge – terminerà entro metà maggio, a meno che in questo periodo non ci si metta di mezzo il tempo. In un primo momento sono stati eseguiti lavori relativi ai sottoservizi e alle fognature, adesso si completa il tutto sistemando i marciapiedi e posando l’ultimo tratto di asfalto". Si tratta di un intervento necessario che richiede un investimento di circa 300mila euro. "È un’opera – spiega l’assessore – che sarà conclusa in tre fasi per non interrompere la circolazione, quando si procederà con l’asfaltatura le auto potranno procedere solo in un senso. La polizia locale ha predisposto un’ordinanza in tal senso". Ma ci sono altre situazioni da sanare, per esempio lascia molto a desiderare l’asfaltatura nella strada di scorrimento. "Abbiamo fatto la gara – dice Marchiori –, tra qualche settimana si procederà con l’aggiudicazione ed entro l’estate potranno iniziare i lavori dalla rotatoria in basso della strada di scorrimento fino a quella successiva che si trova nei pressi del palas. È previsto l’abbattimento delle barriere architettoniche in via Mugnoz. Poi nel tratto finale di via Pace faremo l’asfaltatura". L’assessore detta poi i tempi per il sottopasso necessario per dribblare il passaggio a livello di via Roma. "A breve sarà approvato il progetto definitivo ed entro l’anno sarà dato il via ai lavori che dovrebbero terminare a metà 2026".