Il cantiere lumaca ai giardini Diaz: "Difficoltà nel reperire i materiali"

I lavori ai giardini Diaz sono in ritardo perché si stanno aspettando i materiali. Il termine ultimo è comunque quello dato dal Pnrr, cioè dicembre. Ad altri parchi si sta lavorando, così come alle piste ciclopedonali su cui siamo a buon punto.

L’assessore ai parchi urbani Paolo Renna spiega che la riapertura dei giardini Diaz sta ritardando in quanto c’è "difficoltà di reperire gli arredi e la gomma colata per il fondo. Ci sono stati imprevisti anche legati al fatto che le condutture fognarie sotto il suolo erano rotte, le abbiamo rifatte completamente. La ditta, che finora ha lavorato discretamente bene, ha problemi nel reperire i materiali visti anche i numerosi progetti Pnrr in giro per l’Italia".

La fine dei lavori (partiti a febbraio) era stata annunciata inizialmente per l’inizio dell’estate, termine poi slittato più volte, con proteste a ripetizione da parte degli utenti. Renna spiega poi che "stiamo mettendo mano in maniera forte ai Diaz, facendo anche una pavimentazione drenante; l’ultima volta che erano stati rifatti è stata nel 1997".

Nei giorni scorsi Mauro Piercamilli, titolare del bar La rotonda, di fronte ai giardini, aveva raccontato che, con i lavori che durano da ormai otto mesi, "i ricavi sono scesi del 30-40%", e aveva chiesto al Comune uno sconto sull’affitto del locale. Su questo Renna risponde picche. "Quando abbiamo fatto eventi ai giardini Diaz, come la ruota panoramica, la mille miglia, la festa della famiglia e diverse altre iniziative il canone d’affitto non è stato aumentato", rispondendo sostanzialmente che il prezzo per l’affitto del bar rimarrà tale. Renna ammette però che "è innegabile che il bar abbia subito qualche disagio, è un dato di fatto. Sicuramente faremo qualcosa per rilanciare i giardini".

Piercamilli proponeva anche attività stanziali nella vicina terrazza dei popoli, recentemente recuperata e riqualificata. Sul tema l’assessore si esprime parlando di "massima apertura da parte nostra, quelle aree sono state pensate per essere riempite di persone, c’è possibilità di aggregazione per tutta la cittadinanza. Siamo aperti così come lo siamo con i commercianti del centro storico".

Renna spiega anche che con il progetto "Pinqua" al parco di Fontescodella si prevede "la riqualificazione del tunnel e della sorgente dietro al bar ‘L’alligatore’, dell’illuminazione e dei percorsi. Si è a buon punto. Sarà rifatto anche lo sgambatoio per i cani, la pista di pattinaggio e l’area fitness, riqualificando anche quella con i giochi e il campetto da calcetto".

Ai giardini Micheletti, alle Vergini, si stanno iniziando i lavori ora nei pressi del laghetto. Il successivo lavoro ai parchi pubblici sarà quello al Sasso d’Italia.