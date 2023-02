Il cantiere Norma Cossetto è fermo Cambia l’appalto per i lavori

Senza pace il cantiere dell’area verde Norma Cossetto, sul lungomare sud. I lavori iniziati i primi di giugno avrebbero dovuti essere conclusi entro agosto, secondo contratto, e invece quel giardino è ancora recintato, con le ruspe abbandonate all’interno e nulla si muove. Adesso, cambia anche la ditta che aveva vinto l’appalto, ceduta in affitto a un’altra azienda che subentrerà nella realizzazione dell’intervento. Tutto comincia con il contratto di appalto per i lavori di riqualificazione tra il comune e la ditta Co.Pro.La di Senigallia che se lo aggiudica con un ribasso del 22,555%. Il progetto era stato approvato dalla giunta nel novembre 2021, per 350mila euro di costi. Il 7 giugno viene sottoscritto il verbale di consegna dei lavori con l’accordo di chiudere i lavori entro 80 giorni. Le ruspe entrano in azione e cominciano gli intoppi. Intanto arriva la richiesta di sub appalto in seguito alla quale vengono sospesi i lavori in quanto è necessario nominare il coordinatore per la sicurezza. Poi, si rende necessaria una variante al progetto originario e la spesa cresce di 30.000 euro, quindi l’impegno in bilancio comunale sale da 350 a 380mila euro. Poi si affaccia il tarlo asiatico tra gli alberi, problema che richiede l’attivazione delle misure fitosanitarie e l’abbattimento di ulteriori piante rispetto al numero previsto. Adesso, il cambio della staffetta tra le ditte che dovrebbero eseguire i lavori. Il 3 novembre scorso il Consorzio Edilart comunica a Palazzo Sforza di subentrare alla Co.Pro.La e l’ente autorizza. Ma i lavori non ricominciano e sono cinque già i mesi di ritardo. Quel verde è ancora recintato con le ruspe parcheggiate all’interno. Anche a fianco del verde ‘Norma Cossetto’ c’è un altro cantiere fermo da settimane, quello per la realizzazione del collettore fognario in via Cavour, progetto da 95.000 euro approvato nel marzo 2022. A fine aprile viene affidato l’appalto a una ditta di Apiro a cui, a inizio novembre, ne subentra una di Camerino. I lavori iniziano il 7 novembre con 45 giorni a disposizione per l’ultimazione. Anche questo termine è scaduto.

Lorena Cellini