Il cantiere post terremoto. L’ora della demolizione per i palazzi di via Marche

Scocca l’ora della demolizione per i palazzi "gemelli" ai civici 54 e 56 di via Marche a Macerata. La costruzione era stata dichiarata inagibile a metà dopo le scosse dell’ottobre del 2016, così era stata evacuata solo una parte del palazzo. Poi nel novembre scorso è arrivata l’ordinanza di sgombero anche per la seconda porzione dell’edificio, e a giorni si procederà con la demolizione del palazzo, che sarà ricostruito ex novo con i fondi del post terremoto. Una storia tormentata, quella del palazzo, al centro anche di un braccio di ferro tra residenti e Comune, dopo che la parte dichiarata inagibile era stata invasa dai piccioni, con grossi problemi di igiene per chi viveva nel palazzo adiacente. Ora però si passa alla fase operativa e il Comune ha emesso un’ordinanza per regolare la circolazione nel momento in cui si partirà con le operazioni di abbattimento. L’ordinanza della polizia locale sarà in vigore da lunedì a venerdì prossimi e prevede in via Marche il divieto di sosta h24 con rimozione coatta, nel tratto di strada interessato dai lavori. A partire dall’intersezione con via Ancona sarà vietato il transito alle auto e, durante le fasi di demolizione, il divieto sarà anche riferito ai pedoni. Sarà istituito il senso unico alternato a vista nel tratto dal civico 56 al civico 80. In via Ancona (nel tratto compreso tra le vie Weiden e Marche), divieto di transito, eccetto residenti, e direzione obbligatoria a destra verso via Weiden, per i veicoli provenienti dal sottopasso.