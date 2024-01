’Il canto del mare’: emozionante viaggio nella storia e nell’anima

Si chiama "Il canto del mare" il nuovo libro scritto da Fiorenzo Bordi, 63enne originario di Montecassiano, edito dal Gruppo Albatros Il Filo. Lui, grande appassionato di musica e scrittura, è stato autore anche di altri due volumi di narrativa: "Il Segreto di Melissa" uscito nel 2012, e l’anno dopo di "Recine", romanzo a sfondo storico ambientato durante la Seconda guerra punica, frutto della sua grande passione per la storia antica. Ed entrambi i lavori sono stati selezionati dalla Regione Marche per essere presentati al Salone del libro, a Torino. Quanto alla sua nuova fatica letteraria, e cioè "Il canto del mare", Bordi racconta di un emozionante viaggio nella storia e nelle pieghe dell’anima che compie il protagonista Daniele, riportando alla memoria il periodo in cui, piccolo orfano, trova nei suoi zii i nuovi genitori. È circondato da affetti puri e ne trova altri che non riesce sempre a comprendere. Cresce nei primi anni del Novecento, dove al fascino di quel periodo particolare si aggiungono i primi fermenti di guerra. Ricordi struggenti di tempi lontani che non torneranno più ma che hanno reso la sua vita unica, dove i rimpianti si mescolano alle prime scelte fatte con coraggio. Immagini del passato che tornano e si intrecciano con il presente dai colori più vividi, in cui si riflettono ancora quelle emozioni e quegli amori che hanno lasciato segni indelebili nel cuore. A fare da contrappunto, il canto ammaliante del mare che gli ha sempre saputo parlare con la sua inconfondibile voce.