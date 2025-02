"Il canto di Penelope", oggi l’inaugurazione dell’area museale

Il 2025 è iniziato in modo spumeggiante per le maestre tessitrici Maria Giovanna Varagona e Patrizia Ginesi. Oggi e domani si terranno due eventi che coinvolgeranno Il Museo della tessitura e l’Associazione per l’artigianato artistico arti e mestieri. Questo pomeriggio ad Appignano alle 17 all’interno de "La stanza del telaio", in via S. Giovanni Battista 9, si inaugurerà l’area museale "Il canto di Penelope" dove è posizionato il telaio realizzato dall’artigiano maceratese Danilo Tartari de "La Casa del restauro" di Treia e utilizzato nel film di Uberto Pasolini "Itaca – Il Ritorno" con Ralph Fiennes, Juliette Binoche. Alle 18 nella sala eventi del Comune seguirà la tavola rotonda "Trame mitiche" con Francesca Sensini e Lucia Tancredi. Domani invece a Macerata alle 17, nel museo della tessitura e laboratorio "La Tela", in Vicolo Vecchio 6 , Lucia Tancredi introdurrà il libro di Francesca Sensini "Afrodite viaggia leggera".

Paola Olmi