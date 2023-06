Il capitano dell’Arma Amicucci: "Controlli e territorio presidiato per garantire un’estate tranquilla"

"Massima attenzione sulla fascia costiera per far vedere che noi ci siamo, e perché Civitanova possa godere della stagione turistica che merita". Il capitano Massimo Amicucci, comandante della Compagnia civitanovese dell’Arma, annuncia una serie di controlli periodici e costanti per la sicurezza della stagione in arrivo. "Sono stati già predisposti i servizi di prevenzione, che svolgeremo anche, come avvenuto nei giorni scorsi, con le unità specializzate del Nas di Ancona e del Nucleo ispettorato del lavoro di Macerata, e poi con i cani antidroga. I controlli saranno intensificati nel fine settimana. Civitanova e tutta la costa hanno molti turisti, molti che alloggiano negli appartamenti, ma anche molti pendolari. Al di là delle condizioni meteorologiche che in questi giorni non hanno aiutato, già venerdì sera, coordinando il servizio svolto a Civitanova, Porto Recanati e Porto Potenza ho visto che ci sono presenze significative. Del resto il territorio si presta, Civitanova ha una vocazione turistica e merita l’attenzione che il turismo le dà. È auspicabile, come sicuramente ci sarà, un coordinamento con il prefetto e il comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza, come lo scorso anno". L’obiettivo è massimizzare la prevenzione, per evitare gli episodi che lo scorso anno portarono la città alla ribalta della cronaca nazionale. "Con il comando provinciale concorderemo le attività e i servizi, e se necessario correggeremo il tiro calibrando gli interventi in base alle necessità". Oltre ai flussi turistici, i carabinieri devono fare i conti anche con i fenomeni criminali, che secondo molti intossicano la città rimanendo sotto traccia, in particolare per quanto riguarda spaccio e criminalità organizzata. "Se parliamo di criminalità organizzata, qui non ci sono evidenze che facciano sospettare traffici o presenze allarmanti. Quanto allo spaccio, è lo stesso di tutte le città turistiche o industriali e commerciali. In ogni caso la criminalità non ha vita facile qui, come dimostrano le attività, le indagini e gli arresti messi a segno. Non abbiamo problemi diversi da quelli di tanti altri territori simili. Ci sono dinamiche su cui indagare, sicuramente, ma non come a volte si vuole far credere".