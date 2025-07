Il capo reparto. Brancaccio ai saluti:: "Siamo una famiglia"

Il capo reparto Vincenzo Brancaccio lascia i vigili del fuoco, dopo 34 anni di lavoro. I colleghi lo hanno salutato con le sirene e i lampeggianti accessi nel suo ultimo giorno di lavoro. Dopo il corso, ha prestato servizio a Torino, poi Arezzo, Latina, Salerno, Napoli, e nel 2000 è stato assegnato a Macerata. Ha assunto nel 2006 la qualifica di vigile coordinatore, nel 2010 di capo squadra, nel 2015 capo squadra esperto e nel 2020 quella di capo reparto. Nel 2010 gli è stato riconosciuto l’attestato di pubblica benemerenza dal dipartimento della protezione civile, per l’impegno in occasione del terremoto in Abruzzo del 2009; nello stesso anno ha ricevuto una nota di ringraziamento con altri componenti della squadra per il confezionamento dei pasti in occasione del primo raduno nazionale dei vigili del fuoco a Cortina. Ha prestato servizio anche durante l’emergenza terremoto ad Arquata e Macerata. "Il tempo cancella ciò che non conta – ha detto Brancaccio ai colleghi –. Ma lascia nel cuore quello che nessun tempo potrà mai cancellare: con voi ho condiviso momenti belli e di difficoltà, anche quando sembrava tutto insormontabile abbiamo dimostrato di essere una squadra, una famiglia".