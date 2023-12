Il capolavoro di Sorichetti: "Gilda rivive anche oggi"

Alfredo Sorichetti, maestro d’orchestra civitanovese, direttore artistico di ‘Civitanova all’opera’. Sabato al Rossini c’è la prima di questa attesa rassegna, è emozionato?

"Più che emozionato direi felicissimo per tale produzione. L’emozione, in questo, è per l’opera, che è un grande capolavoro. Il pubblico assisterà a un’esibizione che consolida cinque anni di lavoro di ‘Civitanova all’opera’, fatta di cantanti che regolarmente calcano teatri prestigiosi. E poi la scenografia, stupenda, a cura del civitanovese Sauro Maurizi".

Con ‘Rigoletto’ e successivamente con l’Elisir d’amore trattate anche un po’ il tema della violenza sulle donne, che è molto attuale.

"In Rigoletto, Verdi mette in risalto l’aspetto del contrasto. Essendo un’opera bellissima, è anche appassionata e drammatica, la storia di Gilda ci fa pensare alle molte che riempiono le pagine dei giornali di oggi. Ma non vorrei svelare troppo, per non rovinare la sorpresa".

Sabato scorso ha diretto il concerto per i cinquant’anni dell’Aido. Che serata è stata?

"Qualcosa di eccezionale, grazie soprattutto ai protagonisti: la violinista Maria Solozobova, il soprano brasiliano Patricia Sandes, il baritono marchigiano David Bartolucci e la voce recitante di Ermanno Pacini. Il teatro infatti era pieno. L’associazione che ha organizzato insieme ad ‘Aido’, ‘Marche all’opera’, è molto attenta a sostenere iniziative con finalità benefiche. E quando la musica si unisce a cause così significative, l’importanza è duplice. D’altronde, essa nasce proprio per elevare lo spirito e per unire".

Il 30 dicembre, a Civitanova, ci sarà anche il ‘Concerto di capodanno’, da lei diretto con l’esibizione dell’Orchestra Sinfonica Puccini.

"Sì, si tratta di un appuntamento fisso con cui chiudiamo l’anno, al teatro Annibal Caro. In scena andranno duetti famosi, sarà una serata molto bella".

Lei lavora parecchio anche all’estero, ultimamente dove è stato?

"A novembre sono stato nella Sala d’Oro del Musikverein di Vienna, al Konzerhaus di Klagenfurt e poi in altri palcoscenici. Inoltre, ho un ruolo stabile al Teatro dell’Opera di Vienna. Questo è un mestiere meraviglioso".

E in Ucraina?

"In Ucraina e in Russia ho iniziato a muovere i primi passi nella direzione artistica, parliamo del 2004, quando vinsi un concorso internazionale. Ho diretto spettacoli a Kharkiv e Kiev diverse volte, ma anche in teatri russi. Vedere ora le città ridotte in quel modo fa davvero male".