"Il caporalato esiste, guardate sulla Regina"

di Giorgio Giannaccini

"Io sono figlia di vu cumprà e ne vado fiera. Ma soprattutto sono nipote di persone che ancora oggi, da settembre in poi, vanno a lavorare nei campi di tutto l’entroterra marchigiano, fino a Jesi e l’Umbria, svegliandosi ogni mattina alle quattro. Il caporalato agricolo esiste, basta guardare lungo la strada Regina per accorgersene". E’ stato questo l’intervento davvero sentito di Fatou Sall, e cioè la consigliera comunale di maggioranza con delega all’Integrazione, di origine africana, durante l’assemblea di ieri pomeriggio a Palazzo Volpini. E le sue parole sono state subito applaudite dal pubblico in sala. Infatti, l’amministrazione comunale ha voluto organizzare l’incontro per fare chiarezza dopo il polverone alzato dal programma televisivo "Report", riguardo ai quasi otto milioni di fondi Pnrr concessi al Comune di Porto Recanati per la lotta al caporalato agricolo. "Il progetto prevedeva di acquistare case all’asta o da privati, per poi riqualificarle – ha aggiunto Sall –. E riguardava lo sfruttamento agricolo legato al disagio abitativo. Comunque, solo a ottobre 2022 il ministero ci ha risposto, dandoci tempo fino a dicembre per mettere in piedi uno studio di fattibilità con cronoprogramma. E siccome sapevamo che la nostra città era solo il dormitorio di tale sfruttamento agricolo, abbiamo creato una rete di Comuni per supportare il progetto, e comprende Recanati, Montelupone e Potenza Picena". Chi non le ha mandate a dire è stato il sindaco Andrea Michelini. "La tesi sostenuta dal programma ‘Report’, ovvero che sia stato gonfiato il dato dei 500 extracomunitari per avere più risorse è una calunnia inaccettabile – ha affermato Michelini –. Tant’è che a oggi quegli otto milioni non sono ancora nel nostro bilancio, e non abbiamo ricevuto novità dal ministero riguardo la manifestazione d’interesse. Ricordo che quando è stato compilato il questionario dell’Anci, noi ci eravamo appena insediati. Non siamo qui per una commedia teatrale, e non accetto che venga messa in discussione la mia serietà, così come quella del resto dell’amministrazione e dei dirigenti comunali". A parlare pure Maria Elena Fermanelli, sindacalista della Cgil: "Siamo stati interpellati da ‘Report’, ma ci hanno tagliato le nostre risposte. Non solo, abbiamo dato gli indirizzi di tutti i casolari agricoli a noi noti. E posso dire che le loro affermazioni, ossia che non esiste il caporalato, mi ha fatto ridere. Noi Cgil li abbiamo più volte li abbiamo più volte visti". Mentre Catiuscia Gasparroni, dirigente dell’ufficio Servizi demografici, ha sottolineato che "oltre ai braccianti abbiamo contato pure tutte le persone coinvolte nella filiera agricola, che sono originari di Senegal, Tunisia, Nigeria, Pakistan e Bangladesh. Come ho scritto nella mia indagine, molti stanno in subaffitto od ospiti di connazionali all’Hotel House. Inoltre, ho specificato che fenomeni di caporalato sono risultati anni fa a Recanati". Ma ci sono stati anche momenti di tensione, come Riccardo Agostinelli che alzato i toni verso il sindaco Michelini.