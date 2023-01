"Il carcere serve, opportunità da cogliere"

di Paola Pagnanelli

"I penalisti non considerano il carcere la soluzione a tutti i problemi, ma di queste strutture c’è ancora bisogno. In provincia ce ne era una che non c’è più, e visto che anche quelle vicine non sono più idonee, è giusto porre la questione. Infatti, la Camera penale si è attivata con il garante regionale dei diritti, Giancarlo Giulianelli, e tutti i soggetti interessati, con un gruppo di lavoro che sta cercando di mettere in cantiere il progetto". L’avvocato Jacopo Allegri, presidente della Camera penale maceratese, sostiene il progetto per il nuovo carcere in città. "Per noi avvocati, e anche per i giudici a volte, è più complicato andare a Fermo, Ancona o Ascoli per parlare con i detenuti – spiega -, e ancora di più lo è per le famiglie, che spesso affrontano situazioni di grande degrado e disagio. A volte le carceri sono difficili da raggiungere con i mezzi pubblici. È importante però un dato: la realizzazione di un istituto penitenziario è complessa, ci vuole tempo per la progettazione e poi per l’esecuzione. Carceri i cui progetti sono partiti tra la fine degli anni Novanta e i primi Duemila non sono ancora in funzione. In pratica, ci vogliono circa 20 anni. Per questo, il nostro invito è a guardare quanto più possibile avanti. Il garante ha parlato di una struttura all’avanguardia, ma non basta pensare al Barcaglione, che oggi è un fiore all’occhiello. Chiamiamo tutti a uno sforzo di lungimiranza e di studio, affinché quello che poi sarà realizzato sia all’avanguardia non oggi ma domani, e destinato a durare almeno cento anni". Sulla collocazione, i penalisti suggeriscono Tolentino "che è ben collegata e può servire ad aiutare l’entroterra contro lo spopolamento. Camerino, invece, non sarebbe una soluzione, perché non c’è nemmeno la stazione e per alcune mamme era davvero difficile andare a trovare i detenuti". Sulla questione la Camera penale aveva organizzato un convegno tre mesi fa, coinvolgendo il garante e la Regione, "che ci ha appoggiato. Abbiamo fatto incontri da Pesaro ad Ascoli, chiamando Nessuno tocchi Caino, l’amministrazione penitenziaria e tutti i soggetti interessati. All’incontro per Macerata e Fermo, abbiamo invitato l’architetto Cesare Burdese, un architetto che da 40 anni si occupa di edilizia carceraria. In quella occasione è nato un gruppo di lavoro con lui, con l’avvocato Giulianelli, le Camere penali e la professoressa Lina Caraceni". A quanto sembra, i soldi ci sono. A Fermo, dove il carcere è piccolo e datato, il Comune ha già individuato un’area per quello nuovo. A Macerata si può partire subito per non perdere l’opportunità di realizzare una struttura utile e vantaggiosa per il territorio, che esiste in tutte le altre province.