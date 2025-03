Il Carnevale ai giardini slitta di sette giorni. Festa al Val di Chienti

Rinviata la festa di Carnevale causa maltempo: date le avverse condizioni meteo, la sfilata di carri e gruppi in maschera in programma oggi ai giardini Diaz e organizzata dalla Pro loco di Piediripa, si svolgerà domenica prossima dalle 14. Nei panni della madrina e ospite d’onore della 35ª edizione ci sarà la ballerina, conduttrice e attrice Matilde Brandi. Sempre per Carnevale, dopodomani dalle 17 il centro commerciale Val di Chienti organizza una grande festa con musica, coriandoli, animazione, giochi e divertimento. Per il martedì grasso ci sarà una sfilata delle mascherine su pedana con animatori, anch’essi in maschera; ma la cosa più importante è che sarà presente per tutto il tempo un ospite d’eccezione, l’uomo ragno. Il popolarissimo supereroe sarà disponibile a giocare con i bambini, oltre che per scattare tante foto ricordo.