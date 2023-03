Il Carnevale è costato 31.560 euro

E’ stata di 31.560 euro la spesa per il Carnevale civitanovese. Tra le più altre degli ultimi anni, ma meno dei 42 mila previsti per la festa organizzata dal Comune con nove gruppi mascherati; a tre è stato riconosciuto un contributo di 350 euro ciascuno e di 450 agli altri sei per un totale di 3.750 euro. Le sponsorizzazioni ammontano a 6.000 euro, che hanno attenuato le spese e sulle quali hanno inciso il piano sicurezza 1.473 euro, il service per Radio Linea 352, le luminarie 4.400, i depliant 605, le misure antincendio 488, l’ambulanza 600, il Medical assistence 366, l’assistenza elettrica 451, il servizio fotografico 305, la Siae 1.512, gli attestati di partecipazione 61, la gigantografia de ‘La Petena’ 195, i premi ai gruppi mascherati 351 euro.