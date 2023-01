Il Carnevale nel segno della signora ’Petena’

di Francesco Rossetti

E’ la Petena il tratto distintivo del Carnevale civitanovese, in programma in tre date differenti con la manifestazione clou che si terrà domenica 19 febbraio. La Petena è una figura storica in città: si tratta di "Natalina Cerolini – ha spiegato la direttrice della Pinacoteca Enrica Bruni – che abitava in via Conchiglia. In molti la ricordano come una donna corpulenta, che si era incaricata di portare i bambini a scuola legandoli a una corda. La ‘Petena’ era anche una grande tifosa della Civitanovese, tanto che la domenica era solita frequentare lo stadio". Il programma è stato presentato ieri mattina a palazzo Sforza: si inizia giovedì 16 febbraio, con la festa in maschera al Lido Cluana organizzata dal Centro per la famiglia e dagli assessorati ai Servizi sociali e al Turismo capitanati da Manola Gironacci. Poi, domenica 19, ecco gli spettacoli. Non ci saranno carri allegorici, ma il centro sarà abbellito dalle scenografie della ditta ‘Magic Led’ mentre maschere, gruppi allegorici, performance itineranti e altre attrattive animeranno il pomeriggio civitanovese. Tra queste, la musica de ‘I pupazzi’, l’Accademia creativa con ‘Choco Parade’, ‘Madame Opera’, ‘Ipanema’, ‘Cartoon fantasy’, la banda cittadina e il gruppo ‘Spazio hip hop zona 14’. E c’è molta attesa per lo spettacolo ‘La Petena nel cuore’, a cura di la Contemporanea 2.0 Aps. Chiuderà la giornata il ‘Fire show’, con giochi pirotecnici e trampolieri. Infine, martedì 21 febbraio, piazza XX Settembre ospiterà una festa con radio Linea. L’iniziativa è organizzata dall’assessorato al Turismo, in collaborazione con Proscienio teatro, Proloco, Società operaia, Contemporanea 2.0 e la Bruni. Intanto, è possibile partecipare al Bando aperto per scuole, associazioni, parrocchie, quartieri e gruppi spontanei che vorranno partecipare con un gruppo mascherato al Carnevale, proponendo il proprio intrattenimento. E’ previsto un contributo di 350 euro per i gruppi da 15 a 30 persone e di 450 per i nuclei superiori a 30 partecipanti. Le iscrizioni sono gratuite ed effettuabili all’indirizzo [email protected] Nella conferenza di ieri partecipi il sindaco Fabrizio Ciarapica, il responsabile di Proscenio Marco Renzi, il presidente di Contemporanea 2.0 Aps Vanessa Spernanzoni, il presidente della Società operaia Augusto Borroni e Ludovica Fabbroni di ‘Spazio Hip Hop Zona14’.