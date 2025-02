Il Carnevale si fa in due. Sfilata ai giardini Diaz con Matilde Brandi. In piazza festa dei bimbi

Carri, maschere e sfilate, due giornate di festa dedicate al Carnevale sono pronte ad animare l’area dei giardini Diaz e piazza della Libertà accogliendo bambini, famiglie e curiosi. Si parte domenica 2 marzo alle 14 con il 35° Carnevale maceratese, la tradizionale sfilata di carri, gruppi e bande nell’ovale dei giardini, organizzata dalla Pro loco di Piediripa. Nei panni della madrina e ospite d’onore ci sarà la ballerina, conduttrice e attrice Matilde Brandi.

Ad aprire la sfilata, presentata da Daniela Gurini e Marco Moscatelli, sarà il trenino dei bambini della classe terza della scuola primaria Sandro Pertini di Piediripa, accompagnati dalle famiglie; a seguire, l’immancabile "Dolce carro" con dolci e vino offerti dalla Pro loco. Quattro carri allegorici e otto gruppi mascherati, più il gruppo dei trampolieri, intratterranno i presenti al fianco delle bande musicali Birbanda di Macerata, Corpo bandistico Città di Petriolo, La Lombarda anni ’70 di Santa Maria Nuova e delle majorettes. Anche quest’anno sarà consegnato, da parte dei soci della Pro loco di Piediripa, un contributo all’Istituto Bignamini di Falconara, raccolto con il canto della Pasquella durante le ultime festività natalizie. In caso di maltempo i festeggiamenti saranno rimandati alla domenica successiva (9 marzo).

Il secondo appuntamento, martedì 4 marzo alle 15, è in piazza della Libertà con il 3° Carnevale dei bambini, a cura della Pro loco di Macerata. Giochi, dolci, musica e l’animazione dell’associazione "La balena dispettosa" coloreranno il cuore del centro storico, fino alla sfilata delle maschere: per i primi tre bambini classificati, premi messi a disposizione dai commercianti della città. "Un evento animato dalla passione e dall’amore per la città – afferma il sindaco Sandro Parcaroli – che valorizza anche gli aspetti inclusivi, sociali e di promozione del territorio". "Con il Carnevale maceratese tutti potranno godere di un pomeriggio di spensieratezza e divertimento – spiega Riccardo Sacchi, assessore al Turismo e agli Eventi – sfruttando una zona della città, i giardini Diaz, su cui la nostra amministrazione punta molto. Per i bambini, il Carnevale in piazza della Libertà promette musica e intrattenimento, un’occasione di vivere il centro storico e aiutare le attività circostanti". Romualdo Rapanelli, presidente della Pro loco di Piediripa, continua: "Vivere una giornata in allegria resta la migliore medicina per contrastare i tempi che stiamo attraversando. Per questo essere arrivati alla 35ª edizione dell’evento ci rende più che orgogliosi".

"Per il terzo anno proponiamo il Carnevale dedicato ai bambini – aggiunge Luciano Cartechini, presidente della Pro loco di Macerata –: in piazza della Libertà tutti i bambini avranno in omaggio dei dolcetti e potranno divertirsi con musica, giochi e animazione per tutto il pomeriggio. Grazie all’aiuto di tre aziende abbiamo poi numerosi regali da distribuire, oltre ai tre premi che saranno vinti dalle maschere più belle".