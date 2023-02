Il Carnevale torna a garantire divertimento e manifestazioni per ogni età e in tutta la città

"Sarà un Carnevale per tutte le età, all’insegna del divertimento. E il programma delle feste toccherà più punti della città: dal grande ritorno in piazza della Libertà arricchito dalla Festa del dolce di Confartigianato al Carnevale al Castello della Rancia, dal veglione in maschera al circolo cittadino alla serata danzante al centro sociale Santa Teresa, passando per la serata Carnival Experience by Demood e il Carnevale dei bambini al palazzetto dello sport". Così ieri, in conferenza al Politeama, il vicesindaco di Tolentino, Alessia Pupo, e l’assessore alle Attività produttive, Fabiano Gobbi, hanno presentato le manifestazioni previste da sabato 18 a martedì 21 febbraio. Un programma stilato in un gioco di squadra tra Comune, associazioni, comitati di quartiere e contrada. Erano presenti Maura Gallenzi e Agnese Paoloni dell’ufficio cultura, il consigliere comunale Luigino Luconi, il presidente del coordinamento consigli di quartiere e contrada Stefano Massi, Lucia Biagioli, referente del settore ristorazione e accoglienza Confartigianato interprovinciale, Luca Domizi (titolare della pasticceria-panetteria Dolci delizie), Luigi Baldassarri per il circolo cittadino, Marco Attili per il centro sociale Santa Teresa, Martina Cicconetti e Alessia Cesini per la Pro Loco 2.0. Questo il programma: sabato 18 febbraio, alle 15 al Castello della Rancia, Carnevale dei bambini a cura di Tolentino Arte e Cultura; alle 21 al circolo cittadino (Palazzo Sangallo) veglione in maschera by Silvestro dj; alle 21 al centro sociale S.Teresa serata danzante con Paolo Rubacuori. Alle 23 al Palasport Carnival Experience. Domenica, alle 14.30, in piazza della Libertà Gran Carnevale Tolentinate: sfilata dei gruppi mascherati (info e iscrizioni: [email protected]) accompagnata dalla banda "N.Gabrielli – Città di Tolentino", live music con Multiradio e laboratori trucchi e moda. Già diversi quartieri della città si sono iscritti e si prevede una grande partecipazione. Premio al miglior gruppo e al gruppo più numeroso, stabilito da una giuria tecnica top secret. Ci si potrà iscrivere anche al momento. Confartigianato sarà presente con panificatori locali che offriranno dolci di Carnevale di loro produzione. Infine martedì, alle 15, al Palasport Gran Carnevale dei bambini con la Pro Loco 2.0 e l’animazione de "In festa con Shelly", dove i piccoli saranno protagonisti.

Lucia Gentili