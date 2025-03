Il caro caffè nei bar: "Aumenti dai fornitori. A breve saremo costretti a ritoccare i prezzi"

Il caro caffè non si ferma più e in quasi in tutta Italia i prezzi stanno crescendo, sia per un espresso sia per il cappuccino. Un triste trend che continua da tempo, al punto che nel confronto 2021-2025 l’irrinunciabile appuntamento degli italiani con la tazzina costa in media quasi il 20% in più come media nazionale: da 1,03 a 1,22 euro. Così infatti confermano i dati emersi in uno studio condotto dal Centro di formazione e ricerca sui consumi (C.r.c.), in collaborazione con Assoutenti, che ha messo a confronto i prezzi analizzano i numeri dell’Osservatorio del Mimit (il ministero delle Imprese e del Made in Italy).

Se poche città mantengono il simbolico prezzo di un euro come Catanzaro (Calabria), tra le più località più care ci sono Pescara (da un euro a 1,34 euro di media, +34%) e Bari (da 0,86 centesimi a 1,14 euro, +32%). Le Marche non sono esenti da questo rialzo. Come a Macerata, dove nel 2021 il caffè costava 1,02 euro di media e oggi 1,16 euro (+13,7%). Il cappuccino, invece, è cresciuto da 1,26 euro a 1,49 euro (+18,2%).

Numeri che fanno riflettere e che preoccupano inevitabilmente i titolari di due bar locali come Aldo Zeppilli (del Bar Centrale) e Mauro Massei (del Bar Zen), costretti in futuro ad aumentare il prezzo dei loro caffè: "Proprio domenica sono stato contattato dal mio torrefattore personale, che mi ha annunciato l’aumento del prezzo al chilo – spiega Zeppilli –. Per dieci anni non abbiamo mai voluto aumentare il prezzo della tazzina, lasciandolo al valore simbolico di un euro, ma purtroppo temo che dopo l’estate dovrò aumentare il costo di 10 centesimi". In passato "abbiamo sempre puntato ad aumentare altri beni come i croissant – aggiunge –, lasciando il prezzo di un euro al caffè. Così la marginalità tra i prodotti non è aumentata e la fiducia nei nostri clienti è rimasta sempre, ma i rincari del mercato ci obbligano a cambiare. Sono preoccupato perché probabilmente qualche cliente non sarà soddisfatto a riguardo". In via Carducci, invece, il Bar Zen mette il caffè 1,20 e il cappuccino 1,50 euro, "ma dopo l’estate aumenterò di 10 centesimi entrambi – spiega Massei –, perché i costi dei fornitori sono aumentati due volte nel giro di pochi mesi, da 31 euro al chilo ora siamo intorno ai 50 euro". Fortuna vuole però "che i miei clienti non si siano mai lamentati – spiega –, addirittura certi di loro mi hanno chiesto se lo farò in futuro, perché sono consci di questa situazione".

Per aumentare il prezzo "si devono fare tante considerazioni, come se si ha il locale di proprietà o in affitto o vedendo i prezzi di mercato nazionali – conclude Mauro Massei –. Io dico solo che il caffè da me è un biglietto da visita, per questo ne uso uno di qualità. Le richieste più alte dei venditori mi obbligano a cambiare, dopo che per un paio di volte in passato ho deciso di non farlo".