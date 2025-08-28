Il caro mensa in Consiglio: "Sospendere l’aumento"

A Recanati le famiglie sono in rivolta per il caro mensa che scatta con il primo giorno di scuola: un aggravio sulle finanze familiari pesante, soprattutto per le famiglie con più di due figli. E pensare che l’attuale maggioranza si presentava in campagna elettorale assicurando massima attenzione per le politiche familiari, soprattutto per i nuclei più numerosi. In questo clima di contestazione interviene l’opposizione consiliare di Recanati. Andrea Marinelli, capogruppo consiliare Pd, con una interrogazione chiede spiegazioni all’amministrazione comunale sul perché degli aumenti del costo del buono-pasto e sul fatto che la comunicazione ai tanti genitori interessati sia stata effettuata dal Comitato mensa e non direttamente dal Comune. I consiglieri Fiordomo e Lorenzetti (Movimento Vivere Recanati) e Miccini (lista civica "Uniti per Recanati") presentano, invece, una mozione urgente in Consiglio comunale per cercare di fermare in qualche modo tali aumenti. "Il mio impegno, come capogruppo all’opposizione – scrive Marinelli – sarà quello di chiedere spiegazioni in Consiglio comunale e pretendere chiarezza". Una chiarezza che arriverà anche dalla discussione della mozione con la quale gli altri tre esponenti dell’opposizione chiedono "di sospendere l’aumento dei buoni pasto con decorrenza immediata e di avviare una serie di incontri per valutare organizzazione, menù e costi, con il coinvolgimento della ditta, del comitato mensa e delle commissioni consiliari".

La scelta dell’aumento da parte della Giunta comunale è datata fine novembre dell’anno scorso, con gli atti propedeutici per l’approvazione del bilancio. A fine settembre, esattamente di un anno fa, si era conclusa la nuova gara per la gestione delle mense scolastiche che ha comportato per l’amministrazione comunale un aumento del costo-pasto di circa un euro e da qui, a cascata, l’aumento del costo della mensa a carico dei genitori. Di fatto, se sino a giugno si pagavano 3,60 euro per il 1° figlio della scuola d’Infanzia e primaria, oggi se ne pagano 4,50; prima il 2° figlio pagava per ogni giorno di mensa 3 euro e ora, invece, ne pagherà 3,80. Clamoroso l’aumento per il 3° figlio che sino a giugno ha mangiato a scuola con 0,80 euro e oggi, invece, dovrà sborsarne ben 3 di euro. Non va meglio per chi frequenta la scuola secondaria dove l’aumento fa lievitare il costo del buono pasto da 3,80 a 4,80 per il 1° figlio e da 3,20 a 4,00 per il 2° e 3° figlio. Sarà difficile, però, che la proposta di sospendere o ridurre tali aumenti possa essere accettata da parte dell’Amministrazione perché gli incassi sono stati calcolati al millimetro per far quadrare a pareggio il bilancio fra entrate e uscite.