"Il cartellone turistico va fatto per tempo"

di Lorena Cellini

Civitanova ancora senza una identità turistica e culturale. E’ la critica mossa da alcuni operatori del settore durante la tavola rotonda ‘Turismo compartecipato’, promossa dall’associazione Dmo Civitanova che, dopo la tappa alle fiere Ttg e Bit, ha voluto fare il punto su risultati e obiettivi. "Abbiamo portato a casa circa duecento contatti a cui invieremo le nostre proposte. Per il futuro ai nostri amministratori chiediamo di calendarizzare per tempo il cartellone turistico, così da avere date certe da poter promuovere alle fiere", fa sapere Simone Iualè, responsabile di Dmo e presidente dell’Assolbergatori provinciale. Nella sala conferenze della Banca di Credito Cooperativo molte le presenze tra commercianti, balneari, ristoratori, titolari di hotel e b&b, associazioni sportive e culturali. Nessun dubbio per la platea che Civitanova sia una città "centrale in regione e oggi forse la realtà più importante della zona e bisogna sfruttare questo vantaggio, ma partendo dalla consapevolezza che qui non abbiamo turisti: abbiamo pendolari che salgono in macchina, vengono al mare e poi se ne vanno. Allora bisogna pensare in un modo più ampio e vendere non solo la spiaggia, ma un intero territorio fino ai Sibillini". Parole di Gabriele Micarelli che gestisce lo chalet Gigetta a Civitanova e un ristorante e strutture ricettive anche a Macerata. Superamento del pendolarismo e invito a destagionalizzare sponsorizzati anche dalla Fiab (Federazione italiana ambiente e bicicletta) che ha esortato "a fare scelte per darsi un’identità turistica e culturale, che Civitanova ora non ha e su cui occorre lavorare per un progetto che possa prendere corpo". Un argomento che ha spinto Pierluigi Cipolla, vice presidente del Madiere, a proporre "il palio del pontili. Una manifestazione che già organizziamo in porto e che potrebbe diventare una peculiarità". Da Gabriele Gattafoni, presidente del Camping Club, lo stimolo al Comune "a dotarsi di un’idonea area attrezzata per camper, a ridosso del mare, perché non possiamo offrire quella della zona commerciale". Alla tavola rotonda invitati l’assessore al turismo Manola Gironacci, il vice presidente della Provincia Luca Buldorini, il consigliere regionale Pierpaolo Borroni e il vice presidente dei Teatri Giuseppe Baioni. "Stiamo lavorando a 360 gradi per far crescere il turismo", ha detto Gironacci e Buldorini ha invitato "a lavorare in sinergia per valorizzare tutto il territorio".