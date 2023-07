Il caso Baldassarri Carancini attacca: "All’Istao guadagna 180mila euro l’anno"

Una interrogazione in Regione, per conoscere il contenuto del contratto da coordinatore Istao di Mario Baldassarri. L’ha presentata Romano Carancini, consigliere regionale del Pd, ipotizzando uno stipendio di 15mila euro al mese per l’economista, pagati dai cittadini attraverso la Regione Marche, che di Istao è la principale finanziatrice. "La vicenda di Baldassarri, nominato prima presidente di Istao e poi anche coordinatore, riserva ogni giorno una sorpresa. Intanto, resta ancora oscuro l’ammontare del suo compenso. Non è indifferente conoscere questa informazione, perché la Regione è il più importante socio di Istao con un contributo annuale di 400mila euro. Per dare un’idea, dieci volte di più del secondo ente pubblico, che versa annualmente 39mila euro. Se fosse vero che il compenso di Baldassarri corrisponde ai 180mila euro (15mila al mese), come da me denunciato in passato, vorrebbe dire che l’aumento del contributo di 250mila euro voluto da Acquaroli rispetto alla quota storica di 150mila sarebbe quasi tutto assorbito dalle tasche di Baldassarri (oltre il 72 per cento). Un salto di qualità impressionante rispetto ai circa 10mila euro del precedente presidente". Carancini accusa anche l’ex viceministro di aver mentito. "Alcune settimane fa ha dichiarato alla stampa che parte della somma da lui percepita fosse destinata ai rimborsi spese. Ma nel contratto non sembrerebbero distinte le spese dal compenso che, anzi, non verrebbero indicate. Tutto si chiarirebbe se pubblicasse il contratto firmato il 16 giugno 2022 per informare i cittadini che contribuiscono a pagare il suo stipendio. Ma la sorpresa più grande è che il cda di Istao, di cui è parte anche la Regione non ha mai deliberato l’entità del compenso. In quel consiglio erano presenti il presidente di Confindustria Ancona Pierluigi Bocchini, il presidente della Camera di commercio Gino Sabatini e il presidente dei revisori dei conti Corrado Mariotti". Oltre a Carancini, l’interrogazione è stata firmata anche da Antonio Mastrovincenzo e Fabrizio Cesetti.