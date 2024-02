Il caso Canullo torna in tribunale. Reclamo contro l’archiviazione

Motivi formali e sostanziali riportano in tribunale il caso della famiglia Canullo, trovata morta il 6 settembre 2021 a distanza di mesi dal decesso. Le indagini sono state chiuse, ma uno dei familiari ha presentato reclamo, e ieri la vicenda è stata riesaminata. Si tratta di valutare se possano esserci responsabilità per quanto avvenuto a Eros Canullo, al figlio Alessandro e alla moglie Angela Maria Moretti. Il 29 giugno 2021, dal telefono di casa, Alessandro Canullo chiamò il 112 per chiedere aiuto, dopo che il padre aveva avuto un infarto; ma le sue indicazioni imprecise, dovute alle conseguenze di un incidente, portarono fuori strada i soccorritori. Nessuno si presentò nella villa di borgo Santa Croce, e nel giro di qualche giorno lui e la madre, a letto dopo un ictus, morirono.

Per questo, erano stati accusati un operatore del 118, il medico inviato dopo la telefonata, e il capo pattuglia della polizia. Alla fine però l’accusa era stata archiviata dal giudice Daniela Bellesi, che aveva ritenuto corretto il comportamento dei soccorritori, sviati dalle informazioni inesatte ricevute da Alessandro Canullo. Per conto di un nipote di Eros Canullo, l’avvocato Maurizio Gabrielli di Roma ha presentato un reclamo contro questa decisione. Per prima cosa ha contestato la forma del provvedimento di archiviazione, un decreto invece di una ordinanza. Inoltre mancherebbe la motivazione in merito alla inutilità delle indagini suppletive sull’accaduto chieste dai familiari. Ieri il giudice Domenico Potetti ha tenuto l’udienza, riservandosi la decisione nei prossimi giorni. Sia il nipote sia i tre indagati hanno depositato memorie per ribadire le proprie posizioni. Gli indagati, difesi dagli avvocati Gabriele Cofanelli, Giorgio Di Tomassi, Paolo Rossi hanno ribadito di aver fatto tutto il possibile, dopo aver ricevuto la chiamata. Ma l’operatore del 118 aveva seguito altre emergenze senza poter sapere come fosse andata quella di Canullo, la polizia era stata chiamata dal 118 e non aveva informazioni dirette, non essendo neanche arrivata in borgo Santa Croce, e infine il medico sul posto aveva trovato la villa che sembrava abbandonata e non aveva pensato che la richiesta di aiuto fosse arrivata da lì. Il giudice deciderà nei prossimi giorni se l’archiviazione sia stata corretta o meno.