Il caso degli alunni disabili: "Ridotta l’assistenza, dal Comune solo silenzio"

"È evidente che non tutto può essere visto con gli occhi del docente o di un genitore, certamente bisogna fare i conti con i fondi a disposizione e i rinnovi contrattuali. Ma non per questo bisogna risparmiare sui minori in difficoltà e le loro famiglie, che spesso assorbono e si adeguano in silenzio e rispetto". Ivan Di Pierro, segretario provinciale della Flc Cgil, e Giovanni Smargiassi, segretario della Fp Cgil, denunciano la riduzione delle ore per le assistenti comunali che, insieme agli insegnanti di sostegno, seguono i bambini e i ragazzi disabili nelle scuole. "L’amministrazione comunale di Macerata – spiegano – ha tagliato mediamente un’ora e mezza a bambino/a di disponibilità degli assistenti. Le risorse sono le stesse o forse un po’ cresciute rispetto all’anno scorso, ma è aumentato il numero degli alunni da assistere, e sono cresciuti i costi degli operatori, dunque sono insufficienti". Di Pierro e Smargiassi ricordano come "già prima dell’inizio delle lezioni avevamo riscontrato una copertura inferiore di ore di assistenza scolastica rispetto a quella richiesta dalle scuole di Macerata, sottolineando sia la difficoltà degli istituti a garantire un servizio adeguato, sia la difficoltà per i lavoratori a districarsi in un complesso giro di orari e di plessi, condizioni che possono tradursi, per tantissimi alunni con disabilità, nella impossibilità di vivere appieno il proprio diritto a formarsi adeguatamente".

L’amministrazione, però, si è impegnata, in forza di eventuali economie, a concedere più ore rispetto a quelle previste in questa fase. Così, già il 15 settembre, Di Pierro e Smargiassi hanno richiesto un incontro al sindaco Sandro Parcaroli e all’assessore alle politiche sociali, integrazione e inclusione Francesca D’Alessandro, per avere chiarimenti e per poter avere un confronto sulle motivazioni di questa ridotta copertura del servizio, e sul capitolato d’appalto inerente all’assistenza scolastica ai disabili. "Né il sindaco, né l’assessore – però – hanno risposto, né a noi né ai dirigenti scolastici. Così martedì scorso abbiamo reiterato la richiesta di un incontro, ma anche in questo caso – ad oggi – non abbiamo avuto alcun riscontro". Di Pierro e Smargiassi evidenziano come "prendersi cura", in pedagogia, significa assumersi la responsabilità di stare accanto all’altro, di osservare e comprendere quello di cui ha bisogno e mantenere la relazione fino a quando è necessario. "Certo, pesano le risorse a disposizione e i rinnovi e i costi cresciuti degli operatori – riconoscono –. Ma non si può accettare passivamente una situazione che si scarica sui disabili, che avranno meno assistenza. Siamo sicuri che la campagna elettorale dell’assessore D’Alessandro (candidata alle regionali) sia stata impegnativa e che si sia sommata alla mole di lavoro ordinario. Ma quando si dichiara di prendersi cura del prossimo, questo non si fa solo da un palco. Ci auguriamo di essere convocati al più presto per l’incontro richiesto nell’interesse degli alunni e delle famiglie".