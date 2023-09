Il caso degli assistenti educativi: "Vanno reintegrati nella scuola, danneggiati anche gli alunni"

Gli assistenti educativi chiedono di essere reintegrati nella scuola, a sostegno degli alunni con difficoltà. Lo hanno fatto con un presidio giovedì ad Ancona e in tutti i capoluoghi di regione, promosso dalla Fp Cgil. Anche Macerata si è mobilitata. "A sostegno dell’iniziativa – spiegano Andrea Coppari e Giovanni Smargiassi di Fp Cgil di Macerata –, abbiamo organizzato un’assemblea sindacale rivolta a tutti gli assistenti educativi all’autonomia e alla comunicazione dell’inclusione scolastica della nostra provincia. Sono 65mila in Italia e oltre duemila nelle Marche gli educatori che a scuola danno un sostegno alle alunne e agli alunni con disabilità. Il loro ruolo è indispensabile per l’integrazione degli alunni nel percorso scolastico, eppure la loro condizione lavorativa è poco tutelata, nonostante le competenze richieste. Non fanno infatti parte del personale scolastico, essendo quasi tutti dipendenti di cooperative, e vivono una condizione di precarietà strutturale. Infatti, nonostante spesso abbiano un contratto a tempo indeterminato, non hanno alcuna certezza reddituale e sono pagati solo per le ore di servizio effettivo: in tutti i casi di assenza del bambino e di chiusura degli istituti scolastici (estate, vacanze natalizie, neve ecc) questi lavoratori non percepiscono alcuna retribuzione". Secondo la Cgil, "questa dinamica inaccettabile si inserisce in un quadro già povero: i contratti di lavoro sono sempre part time e gli inquadramenti contrattuali degli operatori (che dipendono dai capitolati di appalto dei Comuni che danno in gestione il servizio) sono bassi, nella gran parte dei casi non è riconosciuto il ruolo educativo". Una precarietà lavorativa che si traduce purtroppo in precarietà anche per le bambine e i bambini, le ragazze e i ragazzi "che hanno diritto a un sostegno e non possono essere trattati come alunni di serie B. Continueremo a mettere in campo azioni per denunciare la situazione e farci portavoce delle necessità di una classe di lavoratori, che chiedendo il giusto riconoscimento della loro professione".